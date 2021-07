Bến Tre: Hàng chục người đánh bạc trong vườn dừa bất chấp giãn cách xã hội

Ngày 19.7, Công an H.Châu Thành (Bến Tre) cho biết vẫn đang tiếp tục làm việc với 28 người tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại xã An Hóa vào chiều tối qua (18.7). Nhóm nghi can này sẽ bị xử lý nghiêm vì hành vi tụ tập đánh bạc giữa lúc Bến Tre đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19 là nghiêm trọng.

Vào khoảng 17 giờ ngày 18.7, Công an H.Châu Thành bất ngờ ập vào nhà ông Nguyễn Văn Thăng, ở xã An Hóa, phát hiện một nhóm nam, nữ đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Khi phát hiện lực lượng Công an, các con bạc liền bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, 28 người (có 13 nữ) đã bị bắt giữ lại.

Tại hiện trường và trên người các con bạc, cơ quan chức năng đã tạm giữ số tiền trên 120 triệu đồng, 19 điện thoại di động cùng một số tang vật dùng để đánh bạc.

Trước khi bắt đầu làm việc, lực lượng chức năng H.Châu Thành đã tiến hành test nhanh Covid-19 đối với tất cả các nghi can. Và tất cả đều âm tính với Covid-19.

KHẨN: 19 tỉnh thành phía Nam giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 phòng Covid-19

Qua làm việc, các nghi can khai nhận điểm đánh bạc này là do Trần Tấn Vinh (38 tuổi, ngụ Tân Thạch, H.Châu Thành, Bến Tre) tổ chức để thu tiền xâu. Hiện Công an H.Châu Thành đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của các nghi can liên quan sòng bạc để xử lý theo quy định.