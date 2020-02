Bến Tre: Truy quét liên hoàn các sới bạc ở Thạnh Phú

Chiều 24.2, tổ công tác do Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre bắt quả tang 20 người tại một sới bạc. Những người này tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài và lắc tài xỉu tại nhà của bà Đặng Thị Ren (71 tuổi, ở ấp An Bình, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú).