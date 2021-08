Ngày 24.8, tin từ Công an H.Giồng Trôm ( Bến Tre ) cho biết Công an xã Tân Thanh đã trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với N.V.H (29 tuổi, ngụ ấp An Thuận, xã Tân Thanh, H.Giồng Trôm, Bến Tre) do đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ xúc phạm lực lượng công an và Trưởng công an xã Tân Thanh.