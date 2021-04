Bệnh cực hiếm, thế giới mới ghi nhận 13 ca: Nam thanh niên bị giang mai vú

Dấu hiệu nhận biết của bệnh giang mai Bác sĩ Trình Ngô Bỉnh thông tin thêm, giang mai là một bệnh lây truyền qua đường tình dục do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra. Vi khuẩn giang mai xâm nhập trực tiếp vào cơ thể qua các vết xước trên da và niêm mạc khi tiếp xúc với dịch tiết từ tổn thương giang mai, hay khi quan hệ không an toàn (đường âm đạo, hậu môn hay miệng...). Ngoài ra, bệnh giang mai còn lây qua đường máu. Bệnh giang mai chia làm nhiều giai đoạn, nhiều biểu hiện đa dạng như săng giang mai (các vết loét nhỏ, có màu hồng đỏ, có hình tròn hoặc hình bầu dục và mọc xung quanh bộ phận sinh dục, hậu môn của người bệnh. Đây là dấu hiệu giang mai trong những giai đoạn đầu sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh khoảng 10 - 90 ngày.), tổn thương da và niêm mạc… Nếu không điều trị kịp thời giang mai có thể xâm nhập vào máu di chuyển đến tất cả các cơ quan trong cơ thể, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho da, niêm mạc, mắt, các cơ quan nội tạng như tim, gan, não,… Giang mai bẩm sinh có thể gây dị dạng nghiêm trọng hoặc thậm chí gây tử vong cho thai nhi. Bác sĩ Trình Ngô Bỉnh khuyến cáo, để phòng ngừa bệnh giang mai, trong đó có giang mai vú, thì cần xây dựng lối sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn, sử dụng biện pháp bảo vệ thích hợp (như bao cao su). Khi có các dấu hiệu nguy cơ (như tổn thương da niêm, bạn tình bị mắc giang mai...) cần đến khám ngay tại các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.