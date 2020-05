Bệnh nhân Covid-19 cao tuổi nhất của Việt Nam đã khỏi bệnh

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 5.5.2020, gồm: Bệnh nhân tử vong ở Hà Nam do xơ gan giai đoạn cuối, không phải do Covid-19 ; Nhiều đơn vị không báo cáo kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị y tế...