Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại Đắk Lắk tử vong

Theo Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đắk Lắk, bệnh nhân tử vong có mã định danh 87029, nhập viện ngày 23.7.2021. Bệnh nhân có tiền sử bị chấn thương cột sống vào năm 1999, di chứng yếu liệt tứ chi; không mắc các bệnh lý mãn tính khác.

Lúc vào viện, bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp , viêm đường hô hấp cấp do Covid-19. Mặc dù được điều trị tích cực nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Nguyên nhân tử vong do sốc nhiễm trùng biến chứng suy đa cơ quan, ARDS mức độ nặng, viêm phổi nặng do Covid-19, di chứng yếu liệt tứ chi do chấn thương cột sống, suy kiệt.