Bệnh nhân Covid-19 thứ 549, 550, 551 là ni cô, tiếp xúc nhiều người tại chùa

Sáng 1.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin cụ thể về kết quả điều tra, giám sát 5 BN Covid-19 trên địa bàn tỉnh, gồm: BN 547, BN 548, BN 549, BN 550 và BN 551 (tất cả đều ở Quảng Nam).

Đo thân nhiệt cho những người dân về từ Đà Nẵng. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

BN 547 (nam, 52 tuổi, P.Cẩm An, TP. Hội An) chăm mẹ tại khoa Nội thận - Nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng ngày 22.7. BN thường ngồi quán cà phê cóc đối diện cổng phụ Bệnh viện Đà Nẵng trên đường Hải Phòng. Chiều 22.7, BN về nhà bằng xe máy một mình. Sáng 23.7, BN đến quán cà phê nhà anh H. và có tiếp xúc trực tiếp với chủ quán.

Ngày 24.7, mẹ BN mất, trong thời gian tổ chức tang lễ, BN có tiếp xúc với một số người đến viếng. Ngày 29.7, BN được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế (TTYT) Cẩm Hà. Hiện tại BN không ho, không sốt.

BN 548 (37 tuổi, nam, ở P. Cẩm An) chăm mẹ tại khoa Nội thận - Nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 9.7. Ngày 11.7, BN tự về nhà bằng xe máy. Từ ngày 23 - 25.7, BN ra bệnh viện và trở về nhà bằng xe bệnh viện.

Trong thời gian chăm sóc mẹ tại Bệnh viện Đà Nẵng, BN thường ra ngoài mua cơm tại quán vỉa hè đường Hải Phòng (có sử dụng khẩu trang). Tối 25.7, BN có gặp mặt 3 người trong gia đình. Ngày 29.7, BN được đưa cách ly tập trung tại TTYT Cẩm Hà. Hiện tại BN không ho, không sốt.

BN 549, 550 có tiếp xúc với BN 461 và nhiều người tại chùa

BN 549 (nữ, 55 tuổi, ở Chùa Bảo Thắng, P.Sơn Phong, TP.Hội An) là ni cô. BN có tiếp xúc trực tiếp nhiều lần với BN 461. Đồng thời, tiếp xúc với chị Ph., chị N.K (ở TP.Tam Kỳ), chị X. (ở H.Núi Thành), chị Lan ( ở An Bàng, TP.Hội An) và chị L. (ở H.Duy Xuyên). Hiện tại BN chưa thấy dấu hiệu bất thường.

Phố cổ Hội An quạnh vắng trong những ngày đầu giãn cách xã hội. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

BN 550 (nữ, 75 tuổi, ở Chùa Bảo Thắng) cũng là ni cô. Từ ngày 1.7 đến nay, không ra khỏi chùa, chỉ tiếp xúc với những người sống trong chùa. Có ngồi ăn chung phòng với BN 461 nhưng không nói chuyện. Có gặp gỡ với một số phật tử vào tụng kinh tại chùa, không nói chuyện, không nhớ tên. Hiện tại BN ho khan, mệt mỏi, đau nhức toàn thân.

BN 551 (nữ, 35 tuổi, ở Chùa Bảo Thắng) là ni cô. BN không tiếp xúc trực tiếp với BN 461. Trong 1 tháng gần đây, BN có tiếp xúc với các ni cô trong chùa và những phật tử đến tụng kinh hằng ngày. Các phật tử đã tiếp xúc chỉ nhớ 2 người tên L. (ở P.Cẩm Châu) và H. (đường Lê Lợi). Hiện tại BN chưa thấy dấu hiệu bất thường.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, hiện các BN đã được tổ chức vận chuyển các sơ sở y tế để điều trị, cách ly điều trị theo đúng quy định.