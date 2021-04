Bệnh nhân được BHYT chi trả 38,3 tỉ đồng: 'Các bác sĩ Chợ Rẫy đã sinh em ra lần thứ 2'

Công an TP.Hải Phòng đã đình chỉ công tác Trưởng Công an xã Tiên Minh, Đội trưởng và Đội phó Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an H.Tiên Lãng để tiếp tục làm rõ vụ thu của người dân 100.000 đồng tiền làm CCCD.