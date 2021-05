BHXH đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHXH, BHYT

Người làm nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp được hỗ trợ thêm 20% mức đóng

Theo BHXH Việt Nam, tính đến ngày 31.12.2020, toàn quốc có 87,93 triệu người tham gia BHYT. Trong đó, có 2,537 triệu người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT.

Nhóm đối tượng này chủ yếu tập trung ở các địa phương như: Bắc Giang, Nam Định, Hà Tĩnh, Hà Nam, Ninh Bình… là những tỉnh có hỗ trợ thêm mức đóng ngoài mức quy định của Nhà nước với mức hỗ trợ 20% cho người tham gia.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương ngân sách chưa hỗ trợ thêm ngoài mức quy định của Nhà nước, nên chưa có người tham gia BHYT theo nhóm đối tượng này, như: Hòa Bình, Lạng Sơn, Bình Thuận , Đắk Nông, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu, Cà Mau.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 có 95% dân số tham gia BHYT, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Y tế báo cáo, trình Chính phủ nâng mức hỗ trợ tiền đóng BHYT từ 30% lên 50% cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Theo BHXH Việt Nam, trong những năm qua, chính sách BHYT đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội; là cơ chế tài chính y tế quan trọng đồng hành cùng người dân khi ốm đau, bệnh tật để tiếp tục cuộc sống. Việc đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT nêu trên sẽ tạo thuận lợi giúp cho ngày càng có nhiều người dân được tiếp cận, tham gia, thụ hưởng chính sách BHYT, góp phần hoàn thiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân của Đảng, Nhà nước.

Nâng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện

Ngoài đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng trên, BHXH Việt Nam còn đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện từ 30% lên 50% đối với người thuộc hộ nghèo, từ 25% lên 30% đối với người thuộc hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại.

BHXH Việt Nam cũng đã có công văn đề nghị Bộ LĐ-TB-XH báo cáo, trình Chính phủ sửa Nghị định số 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật BHXH về BHXH tự nguyện, theo hướng tăng mức hỗ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện theo mức đề xuất nêu trên.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, đến hết năm 2020, số người tham gia BHXH tự nguyện là 1,128 triệu người tham gia (tăng 554.000 người so với năm 2019).

Mặc dù trong những năm gần đây, người tham gia BHXH tự nguyện đã tăng trưởng vượt bậc, nhưng so với tiềm năng, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn rất thấp, nhất là đối với người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Do đó, với việc đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là với những người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo sẽ tạo điều kiện giúp họ có đủ khả năng tham gia BHXH tự nguyện, góp phần hoàn thiện mục tiêu BHXH toàn dân để mọi người dân đều được tham gia vào mạng lưới an sinh và được chính sách BHXH chia sẻ, đảm bảo cuộc sống khi về già.