Bị bắt giữ, đòi lại tiền vì chơi bạc bịp, đến... 'cầu cứu' công an

Ngày 22.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) vẫn đang tạm giữ hình sự Thân Trọng Dũng (43 tuổi, ngụ Bắc Giang), Nguyễn Văn Luân (29 tuổi) và Hoàng Minh Kiên (30 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp tài sản của nhóm chơi bạc bịp.

Thân Trọng Dũng tại cơ quan công an Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 13.4, Dũng tổ chức đánh bài ăn tiền tại nhà riêng (ấp 2, xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch) gồm: Dũng, Luân, Kiên, Nguyễn Trọng Khương (29 tuổi) cùng với Lê Ngọc Trọng (34 tuổi), Tô Thanh Lượng (37 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai), Nguyên, Mai và Hùng (cả 3 chưa rõ lai lịch).

Nguyễn Văn Luân Ảnh: Công an cung cấp

Trong lúc chơi, Khương và Hùng phát hiện nhóm Mai, Lượng, Trọng và Nguyên đánh bạc bịp , bị ăn hết tiền nên xảy ra mâu thuẫn.

Bị phát hiện gian lận, Trọng và Lương bỏ chạy thì bị Dũng, Khương, Hùng và Luân đuổi theo, bắt giữ, đưa về nhà trọ của Luân (cách nhà Dũng 500 m) để lấy lại tiền.

Hoàng Minh Kiên Ảnh: Công an cung cấp

Về nhà trọ của Luân, Kiên chạy sang cùng với nhóm của Dũng tiếp tục đánh đập Trọng, Lượng và Nguyên (riêng Mai trốn thoát); đồng thời thu giữ 30 triệu đồng trong người của Lượng.

Sau đó, Khương tiếp tục yêu cầu Trọng, Lượng và Nguyên phải đưa thêm 100 triệu đồng mới thả ra về và được Trọng đồng ý.

Bị đánh đau, Trọng phải chuyển 19 triệu đồng; Lượng chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản của Dũng, sau đó cả hai được thả về còn Nguyên vẫn bị bắt giữ

Khi được thả, Trọng và Lượng đến Công an H.Nhơn Trạch trình báo sự việc. Qua xác minh vụ việc, Đội điều tra tổng hợp Công an H.Nhơn Trạch đã truy bắt được Dũng, Luân và Kiên; riêng Khương cùng với một số nghi can liên quan bỏ trốn.

Ngoài cướp tài sản của nhóm bạc bịp nêu trên, Công an H.Nhơn Trạch đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi, như: đánh bạc, bắt giữ người trái pháp luật và không tố giác tội phạm để xử lý.