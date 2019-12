Bị bắt tàng trữ pháo lậu, giám đốc phóng xe bỏ trốn, suýt cán cả con trai

Ngày 2.12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết ông Đinh Thành Nho (51 tuổi, ở xã Hóa Tiến, H.Minh Hóa, Quảng Bình) đã đến cơ quan công an trình diện và khai báo hành vi tàng trữ pháo lậu của mình.

Theo đó, Nho khai nhận tàng trữ 50 hộp pháo các loại (tổng trọng lượng 67,9 kg). Số pháo này do một người có quốc tịch Lào mang qua Việt Nam bán lại với giá 420.000 đồng/hộp.

Trước đó, 29.11, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Công an đồn Hóa Tiến (H.Minh Hóa) tổ chức kiểm tra thì phát hiện tại Công ty TNHH thương mại 68 chuẩn bị có giao dịch mua bán pháo trái phép do Nho và con trai là Đinh Thành Quân (30 tuổi) thực hiện.