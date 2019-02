Bị bắt vì nhiều lần lén trộm tiền ống heo đất của chủ hàng trăm triệu

Ngày 1.2, Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị My My (36 tuổi, ngụ P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên) điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

My làm công tại tiệm hớt tóc do chị Nguyễn Thị Kim Tuyến (32 tuổi, ngụ P.Mỹ Phước) từ tháng 4 năm 2018. Đến ngày 29.1, My thấy chủ tiệm đi vắng đã mở cửa vào cạy ống heo đất của chủ tiệm, lấy trộm được 5,5 triệu đồng.

Lúc My chuẩn bị lấy tiền đi, thì chị Tuyến về nhà tình cờ bắt gặp. Chị Tuyến kiểm tra ống heo đất phát hiện tiền tiết kiệm cất trong ống bị mất rất nhiều nên báo công an.

Biết khó tránh tội nên My đã ra công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, My khai nhận do rình biết chị Tuyến hay bỏ tiền vào heo đất nên My lén lấy trộm chìa khóa nhà của chị Tuyến. My theo dõi thấy lúc nào chị Tuyến vắng nhà liền đến mở cửa nhà lẻn vào cạy ống heo đất lấy tiền.

Bằng cách đó My đã trộm trên 150 triệu đồng, số tiền này My sử dụng mua sắm tiêu xài cá nhân và trả nợ.