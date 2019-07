Bị can biến chứng nguy kịch, Bệnh viện Đà Nẵng bị 'vây'

Đêm 4.7, người nhà bị can Trần Văn Hiền (17 tuổi, ngụ tổ 43, P.Hoà Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) xông vào Bệnh viện Đà Nẵng, vì bị can này trong lúc bị tạm giam đã bị biến chứng đái tháo đường nguy kịch.

Trước đó, lúc 0 giờ ngày 4.7, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận anh Hiền từ Bệnh viện Q.Liên Chiểu trong tình trạng ngưng tim, ngưng tuần hoàn. Các y, bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực chống độc cho bệnh nhân, hơn 1 giờ sau bệnh nhân mới có tim trở lại.

Ngoài người nhà, khoảng vài chục bạn bè của Hiền đã kéo đến tập trung trước Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng suốt đêm 4.7 đến rạng sáng 5.7 gây ồn ào. Nhiều người xông vào khu vực Hồi sức tích cực chống độc đòi bác sĩ điều trị cho xem bệnh án. Tình trạng này gây náo loạn, ảnh hưởng nhiều bệnh nhân khác đang điều trị.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, ngay khi nhận thông tin khoảng 40 người tập trung tại Bệnh viện Đà Nẵng có thể dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự, Công an quận cho lực lượng có mặt để đảm bảo an ninh trật tự.

Công an Q.Hải Châu đề nghị người nhà ở bên ngoài Khu hồi sức tích cực chống độc để điều trị cho bệnh nhân - Ảnh: Huy Đạt

Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng nói gì?

Sáng 5.7, trao đổi với Thanh Niên, Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng giải thích, bệnh nhân Hiền có tiền sử bệnh tiểu đường, hơn nữa bệnh lý phổ biến của bệnh nhân tiểu đường, đó là biến chứng tối cấp khi đường huyết cao, trên nền có nhiễm trùng đường tiêu hóa khiến biến chứng đái tháo đường bùng lên mất kiểm soát, rối loạn các chức năng của cơ thể, dẫn đến tình trạng ngưng tim, ngưng tuần hoàn.

Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Đức Nhân cho hay đây là một trường hợp bệnh lý thông thường đối với bệnh nhân đái tháo đường, nhưng khi biến chứng sẽ rất khó kiểm soát.

Trần Văn Hiền đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: Gia đình cung cấp

Nguyên nhân biến chứng đang chờ hội đồng y khoa

Theo điều tra, bị can Trần Văn Hiền bị Công an Q.Liên Chiểu khởi tố hành vi cố ý gây thương tích nhưng bỏ trốn. Công an Q.Liên Chiểu phát lệnh truy nã Hiền, Hiền không rời khỏi địa phương mà chọn một phòng chung cư ngay tại P.Hòa Hiệp Nam để trốn. Ngày 25.3.2019, Công an P.Hòa Hiệp Nam đã phát hiện và bắt Hiền về quy án.

Đến nay, vụ án đã được Công an Q.Liên Chiểu kết thúc điều tra, Viện KSND đồng cấp chuyển hồ sơ đề nghị truy tố, trong khi chờ TAND Q.Liên Chiểu xét xử vào giữa tháng 7.2019, Hiền bị tạm giam tại Trại giam Hòa Sơn (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Sáng 5.7, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an TP.Đà Nẵng cho biết, ngay khi phát hiện vụ việc, y tế của Trại tạm giam đã sơ cứu, đưa xuống Bệnh viện Q.Liên Chiểu, và tiếp đó chuyển về Bệnh viện Đà Nẵng, đồng thời thông báo gia đình.

“Trong ngày 4.7, Bệnh viện Đà Nẵng đã kiểm tra từ đầu đến cuối, nếu có những yếu tố tác động thì bệnh viện xác định ngay. Qua kiểm tra, bước đầu xác định là bệnh lý, còn toàn bộ kết luận sẽ có hội đồng y khoa Bệnh viện Đà Nẵng chịu trách nhiệm, kết luận của bệnh viện có giá trị pháp lý khách quan”, đại diện Công an TP.Đà Nẵng nói.

Cũng theo Công an TP.Đà Nẵng, TAND Q.Liên Chiểu và Công an TP.Đà Nẵng đã động viên gia đình, trước mắt phải cứu được bệnh nhân qua cơn nguy kịch, còn nguyên nhân sẽ có kết luận cuối cùng.

“Với gia đình có bức xúc, bác sĩ có trách nhiệm giải thích rõ, Công an TP.Đà Nẵng có thể thuyết phục, động viên. Tuy nhiên Công an TP.Đà Nẵng cũng nhắc nhở các đối tượng không liên quan lợi dụng gây rối thì sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật”, đại diện Công an TP.Đà Nẵng cho biết.

Hiện bị can biến chứng đái tháo đường này đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng), tiên lượng rất nặng, nhưng hiện đã có nhịp tim trở lại.