Bị cáo đập bàn khi trả lời hội đồng xét xử

Hôm qua (29.12), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án "xâm phạm chỗ ở của người khác" đối với bị cáo Lâm Hoàng Tùng (30 tuổi, nguyên giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) và bị cáo Nguyễn Hải Nam (46 tuổi, nguyên Phó chánh án TAND Q.4, TP.HCM). Hai bị cáo bị Viện KSND TP.HCM truy tố với khung hình phạt từ 1 - 5 năm tù; đồng thời đề nghị không áp dụng tình tiết giảm nhẹ nào; áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội đối với người dưới 16 tuổi”.

Tạo hoàn cảnh phức tạp, đẩy các bị cáo vào lao lý ?

Trong phần thẩm vấn, HĐXX yêu cầu phòng trình chiếu phát lại các video được Công an TP.HCM thu giữ trong quá trình điều tra. Xem xong, bị cáo Tùng thừa nhận toàn bộ hành vi, hình ảnh trong video là đúng. Song, Tùng khai, hành vi của mình không nhằm mục đích xâm phạm chỗ ở của người khác, mà bị cáo đang di dời những người tại công trình 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm ra khỏi đó do công trình không đảm bảo an toàn.

Diễn biến hành vi của các bị cáo qua video



15 giờ 48 phút: Con nuôi bà Thảo đưa con bà Thảo là bé M. về đứng trước nhà. 16 giờ 5 phút - 16 giờ 10 phút: 3 người thuê phòng trong nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm lần lượt mang balo từ trong nhà đi ra... 16 giờ 21 phút: Nguyễn Hải Nam đi xe máy chở một nam thanh niên đến... 18 giờ 41 phút: Một xe taxi đến đỗ trước nhà, Tâm bế cháu K. từ trong nhà đi ra, Tùng bế cháu S. đi sau cùng đến xe taxi; Nam mở cửa xe để Tùng và Tâm bế 2 cháu vào trong xe. Do một số người ngăn cản nên tài xế taxi đi ra khỏi xe; Tùng, Tâm bế 2 cháu xuống xe. 18 giờ 43 phút: Nam bế cháu K. từ trên tay của Tâm. Còn Tâm cùng 3 thanh niên đi vào trong nhà khiêng mẹ bà Thảo từ trong nhà ra đặt trước cổng. 18 giờ 44 phút: Tâm bế cháu M. từ trong nhà ra ngoài. Sau đó, Tùng mang xe đẩy từ trong nhà ra ngoài, Nam đưa cháu K. cho Tâm và Tâm đặt cháu K. vào nôi... 15 giờ 18 phút: Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Thị Hương Tâm (bỏ trốn, đang bị truy nã) cùng 11 nhân viên bảo vệ đến nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tại tòa, Tùng khai là đồng sở hữu căn nhà với bà Hoàng Trọng Anh Chi. Ngày 19.9.2019, bị cáo đến công trình theo hợp đồng ủy quyền của bà Chi về việc trông coi công trình, quản lý và tiến hành khắc phục vi phạm về xây dựng tại đây. Việc đồng sở hữu nhưng không đứng tên trên sổ hồng do các bên là chị em họ, tin tưởng nhau trong làm ăn.

Tùng khai khoảng 14 giờ 30 phút ngày 19.9.2019 đến nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, thấy cửa mở nên vào nhà giải thích rằng công trình không đảm bảo an toàn, không thể sống tại đây và yêu cầu mọi người đang sống tại công trình ra khỏi nhà. Sau đó, đến khoảng 16 giờ, rất đông người nhà của bà Thảo tập trung tại căn nhà la hét, đòi “trả con lại cho tôi”, nhưng bị cáo nói: “Chúng tôi bế các cháu ra ngoài để đảm bảo an toàn cho các cháu”. Theo bị cáo Tùng, những người la hét ngày 19.9 là để “tạo ra hoàn cảnh phức tạp, đẩy tôi và anh Nguyễn Hải Nam vướng vào vòng lao lý”.

Bị cáo Nam khai gì về hành vi bế đứa bé ?

Phần bị cáo Nguyễn Hải Nam, xem xong buổi trình chiếu, HĐXX hỏi bị cáo có tham gia đưa những người trong nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm ra khỏi căn nhà này không, bị cáo trả lời mình không được vào nhà.

“Tôi đến nơi đã thấy dân phòng, công an đứng đầy ngoài đường. Đứa bé đang ở ngoài đường, mọi người đang xô đẩy, tôi thấy nguy hiểm nên tôi bảo vệ đứa trẻ. Làm người phải có liêm sỉ”, bị cáo Nam đập bàn khi trả lời HĐXX.

Chủ tọa nhắc nhở: “Bị cáo Nam, ngay ở cả phiên tòa mà còn đập bàn nữa” thì bị cáo cho rằng: “Tôi không đập bàn. Tôi ức chế. 1 năm 3 tháng rồi, có cho tôi kể đâu. Cho tôi khai hết từ đầu đến cuối đi. Tôi làm nghề bao nhiêu năm rồi, tôi có liêm sỉ...”. Ngay sau đó, chủ tọa yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa bị cáo xuống vị trí chỗ ngồi, đồng thời giải thích với bị cáo: “Bị cáo có quyền trả lời, trình bày tại tòa, chứ không phải qua thái độ la hét, đập bàn. Việc mình có tội hay không có tội không thể hiện qua việc la hét, đập bàn”.

Đến buổi chiều, trả lời HĐXX, bị cáo Nam không thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng quy kết và có những lời khai về diễn biến sự việc. Bị cáo Nam khai, khi đang làm thẩm phán ở TAND Q.1 từng nghe Tùng kể về việc tranh chấp căn nhà với bà Thảo. Nam hướng dẫn Tùng nộp đơn khởi kiện ra TAND Q.1. Thời gian khá lâu sau đó, các bên có gặp nhau thì Tùng nói bà Thảo hứa hẹn trả lại nhà cho Tùng. “Tôi với tư cách là anh, lại công tác trong pháp luật nên tôi dặn Tùng giao nhận nhà phải chuẩn chỉ. Một là mời thừa phát lại tới lập vi bằng, hai là mời công chứng viên lập hợp đồng về việc giao nhận nhà; làm đơn trình báo cơ quan chức năng địa phương về việc nhận nhà. Tôi cẩn thận đến mức đó và dặn Tùng cẩn thận vì sợ họ (phía bà Thảo - PV) cho vào tròng”, bị cáo Nguyễn Hải Nam trình bày.

Cũng theo lời khai của bị cáo Nam, trước khi xảy ra sự việc khoảng 2 ngày, Tùng có nhờ tìm văn phòng thừa phát lại và bị cáo đồng ý giúp. Ngày 19.9.2019, Tùng gọi điện báo có người gây rối, không chịu giao nhà và “cầu cứu” thì bị cáo Nam đã gọi cho ông Trần Hải Đăng (Trưởng công an P.Đa Kao, Q.1) đến hiện trường.

“16 giờ 20 phút, tôi đến thấy công an, văn phòng thừa phát lại làm việc nên tôi ra ngoài uống cà phê. 2 tiếng sau, Tùng gọi điện nhờ dẫn taxi vào. Khi taxi vào, tôi thấy mọi người xô đẩy nhau việc bồng đứa trẻ, tôi bế 1 cháu bé vì không ai chịu nhận cháu”, Nguyễn Hải Nam khai.

Hôm nay, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.