Bị cáo Hoàng Công Lương vắng mặt, phiên tòa bị hoãn

Như Thanh Niên đưa tin, ngày 5.1 vừa qua, chị Đinh Thị Huyền Thư, vợ bị cáo Hoàng Công Lương đã có đơn xin cho chồng được xét xử vắng mặt do bị cáo này đang gặp vấn đề sức khỏe phải điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, theo ông Nghiêm Hoài Anh, Phó chánh án Tòa án nhân dân TP. Hòa Bình, chủ tọa phiên tòa cho biết việc có cho phép bị cáo Hoàng Công Lương vắng mặt tại phiên tòa hay không sẽ do hội đồng xét xử của phiên tòa xem xét, quyết định. Trước đó, ngày 5.6, tại phiên tòa sơ thẩm, sau nhiều ngày xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Thành phố Hòa Bình đã quyết định trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung vụ án vì nhận thấy có dấu hiệu vi phạm thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra truy tố. Tới 27.11, Công an tỉnh Hòa Bình hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung lần thứ 3, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 7 bị can trong vụ án. Tới ngày 5.12, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án nói trên.