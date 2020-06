Bị cáo trốn khỏi tòa trước giờ xét xử: Cướp 2 dao nhọn chống trả công an

Trước đó, sáng 18.6, trong lúc các cán bộ Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) dẫn giải Nguyễn Văn Trung tới phòng xét xử thì bị cáo này bất ngờ bỏ chạy. Sau khi sự việc xảy ra, Công an Q.Hà Đông đã báo cáo Công an TP.Hà Nội hỗ trợ lực lượng tổ chức truy bắt bị cáo về làm rõ sự việc. Theo nguồn tin của Thanh Niên, bị cáo Trung là đối tượng cộm cán tại địa phương, có nhiều tiền án, tiền sự. Trung bị Viện kiểm sát nhân dân Q.Hà Đông truy tố về tội đe dọa giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, quy định tại điều 133 và điều 304 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Sau khi nhận được báo cáo, Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an Q.Hà Đông truy bắt bị cáo nhưng tới cuối giờ chiều 19.6 vẫn chưa có kết quả.