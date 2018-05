Bị chém gục vì... lời mời ăn tối trên Facebook

Ngày 9.5, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) bàn giao Nguyễn Ngọc Trung, Lê Trần Thanh Lực và Nguyễn Thanh An (ảnh, từ trái qua, cùng 17 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Đà Nẵng thụ lý vụ án giết người theo thẩm quyền.

Trước đó, tối 23.2, Trần Hoàng Phước Vinh (17 tuổi) đang chơi game ở tiệm 59 Nguyễn Hoàng (Q.Hải Châu) thì Trần Thị Thanh Tr. (16 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu) đăng trên tài khoản Facebook cá nhân của mình dòng trạng thái “Ai đi ăn không?”.

Tạt sơn, chém người như phim ở phòng khám nha khoa Chém người chết gục tại chỗ trước tiệm rèm cửa Vinh định vào rủ Tr. đi ăn thì thấy Trung đã bình luận nhận lời trước nên khiêu khích Trung. Tr. hoảng sợ xóa dòng trạng thái, nhưng Vinh và Trung vẫn vào Facebook của nhau để thách thức. Trung rủ theo Lực, An và 4 người khác (chưa rõ lai lịch) mang theo 2 cây đao đến tiệm game chém Vinh gục tại chỗ. Sau đó, nạn nhân được chuyển cấp cứu, thương tích 45%. Hiện PC45 tiếp tục truy xét 4 nghi phạm còn lại.