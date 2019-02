Bị côn đồ truy sát, tài xế xe khách chạy vào trụ sở công an cầu cứu

tin liên quan Phóng viên VTV bị côn đồ hành hung Tối 9.2 (mùng 5 Tết), thượng tá Nguyễn Văn Phiến, Phó trưởng Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long , xác nhận vào khoảng 17 giờ cùng ngày, tài xế xe khách 52 chỗ BS 51B - 140.40 bất ngờ chạy thẳng vào sân trụ sở cơ quan cầu cứu vì bị nhóm côn đồ lạ mặt đập phá xe và cầm dao truy đuổi.

Vụ việc khiến hàng chục du khách nước ngoài và trẻ em trên xe vô cùng hoảng loạn.

Ngay sau đó, Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông báo vụ việc đến Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) và Công an tỉnh Vĩnh Long để phối hợp, làm rõ. Lực lượng chức năng đã điều xe hỗ trợ tất cả hành khách tiếp tục cuộc hành trình.

Tại cơ quan công an, tài xế xe khách khai tên là Đạt (35 tuổi, ngụ TP.HCM). Theo trình bày của tài xế Đạt, vào khoảng 16 giờ cùng ngày (9.2), theo lịch trình, tài xế Đạt điều khiển xe khách 51B - 140.40 chở đoàn du khách từ TP.HCM đi tham quan tỉnh Bến Tre, sau đó di chuyển về TP.Cần Thơ. Trên xe lúc này có hơn 30 hành khách là người nước ngoài và trẻ em, trong đó có một hướng dẫn viên.

Khi xe đang di chuyển trên QL1, đoạn thuộc địa phận H.Cái Bè (Tiền Giang) thì suýt xảy ra va chạm với một ô tô mang BS tỉnh Bạc Liêu đang chạy cùng chiều, hướng từ TP.HCM về miền Tây. Vụ việc khiến hai bên có lời qua tiếng lại.

Sau đó, nhóm người trên xe ô tô mang BS tỉnh Bạc Liêu đã dùng hung khí đập vỡ kính chắn gió trước của xe 51B - 140.40.

Cũng theo trình báo của tài xế Đạt, thấy nhóm người trên quá hung hăng, tài xế Đạt đã nhanh chân lên xe khách chạy đi. Tuy nhiên, nhóm người trên tiếp tục huy động thêm người chạy xe máy, tay cầm dao truy đuổi, bám theo xe 51B - 140.40 suốt hàng chục km.

Lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng của mình và hành khách trên xe, tài xế Đạt cho xe chạy thẳng vào trụ sở Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long cầu cứu.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.