Bị còng tay đưa lên công an xã, một phụ nữ ‘cố thủ’ 2 ngày không chịu về nhà

Theo đó, Chi cục Thi hành án dân sự H.Ngọc Hiển có quyết định cưỡng chế về việc chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản của ông Nguyễn Văn Sáu (50 tuổi, ngụ ấp Duyên Hải, xã Tân Ân Tây, H.Ngọc Hiển) cho bà bà Lưu Thị Năm (54 tuổi, ngụ ấp Tam Hiệp, TT.Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển). Sau khi cưỡng chế xong, lực lượng làm nhiệm vụ giải tán; bà Năm mua vật tư đổ làm miệng cống vuông tôm. Xong việc, bà Năm đi về.



Đến khoảng 13 giờ ngày 4.5, em gái ông Sáu là bà Nguyễn Thị Út (38 tuổi) dùng xà beng cạy phá một phần bê tông. Gia đình bà Năm phát hiện và báo cơ quan chức năng. Công an xã Tân Ân Tây lập biên bản vụ việc và mời ông Sáu, bà Út lên làm việc nhưng hai người không chấp hành.

Ngày 9.5, bà Năm thuê người cất chòi giữ vuông nuôi tôm. Bà Út tiếp tục lấy búa chặt 6 cây cột chòi rồi cùng anh mình xô sập chòi vuông của bà Năm. Vụ việc được Công an xã lập biên bản và mời hai người về làm việc những cả ông Sáu, bà Út không chấp hành.

Đến ngày 12.5, bà Út dùng máy cắt, cắt đứt thanh sắt hàn trên cống vuông tôm của bà Năm, dùng cây cạy thủng bê tông cống vuông tôm. Bà Năm trình báo đến Công an xã Tân Ân Tây.

Công an xã mời bà Út và ông Sáu về trụ sở làm việc. Bà Út không chấp hành, dùng cây chống lại lực lượng làm nhiệm vụ và chửi bới. Do thấy bà Út có thái độ quá khích, lực lượng chức năng còng tay bà Út đưa về trụ sở. Qua làm việc bà Út thừa nhận toàn bộ hành vi của mình nhưng bà Út không ký tên vào biên bản ghi lời khai. Đến khi làm việc xong, bà Út không chịu về, mà cố tình ở lại trụ sở với lý do khi bắt còng tay, thì phải còng tay chở bà về. Trước thái độ của bà Út UBND xã Tân Ân Tây cử cán bộ ban ngành đến động viên, giải thích cho bà Út nhưng bà vẫn không đồng ý.

Đến 14 giờ ngày 14.5, Công an H.Ngọc Hiển mời đại diện Viện KSND, TAND, Chi cục Thi hành án dân sự huyện họp, thống nhất tiến hành khám hiện trường, điều tra làm rõ.

19 giờ ngày 14.5, dù được vận động nhưng bà Út vẫn không về, nên lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu và kéo bà Út ra khỏi trụ sở Công an xã thì bà Út ngất xỉu. Sau đó, gia đình đưa bà Út đến Bệnh viện (BV) đa khoa Năm Căn điều trị.

Chiều 16.5, ông Thùy thông tin hiện bà Út vẫn còn đang điều trị tại BV đa khoa Năm Căn.

UBND H.Ngọc Hiển cũng đã có văn bản chỉ đạo Công an huyện phối hợp với UBND xã Tân Ân Tây xét mức độ vi phạm, tình tiết vụ việc để xử lý.