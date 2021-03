Bị đòi chứng chỉ hành nghề, “thần y” ra đi không trở lại

Công an mở rộng xác minh “tay nghề” của ông Võ Hoàng Yên Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, ngày 15.3, Công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã mở rộng việc tiếp xúc, xác minh vụ việc, gặp gỡ hàng chục trường hợp được ông Võ Hoàng Yên khám, chữa trị để làm rõ hiệu quả chữa bệnh của ông này. Trong động thái khác, trước những thông tin về ông Võ Hoàng Yên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn gửi Công an tỉnh Quảng Ngãi, Sở Y tế, các huyện, thành phố đề nghị dừng việc mời và cấp phép cho ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh tại tỉnh này; đồng thời giao Sở Y tế Quảng Ngãi phối hợp UBND H.Bình Sơn đánh giá hiệu quả việc khám chữa bệnh của ông Yên và cộng sự tại H.Bình Sơn vào năm 2020, báo cáo cho UBND tỉnh Quảng Ngãi trước ngày 20.3.2021. Phạm Anh - Thành Sự