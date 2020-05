Bị đòi nợ 100.000 đồng tiền game bắn cá, chém nạn nhân chết tại chỗ

Có 3 bị can trong vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư TX.Bến Cát (Bình Dương), được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tạm đình chỉ điều tra do hết thời hiệu.