Bị dòng nước xiết sông Trà Khúc cuốn trôi, một phụ nữ tử vong

Theo UBND xã Tịnh An, khoảng 7 giờ 30 ngày 6.11, chị Bùi Thị Lan theo chân một người đàn ông lội qua sông Trà Khúc để về nhà ở thôn Ân Phú. Khi đi được một quãng sông, chị Lan trượt chân và bị nước xiết cuốn đi theo xuống hạ lưu dòng sông Trà.

Theo ông Võ Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Tịnh An, chị Lan bị khuyết tật vừa câm, vừa điếc; hằng ngày chị đưa con đi học lớp 1 và bán trái cây để mưu sinh.

Người dân xã Tịnh An cho biết, ngày 2.11 vừa qua, trên đoạn sông này có một chiếc thuyền của xã Tịnh An bị lật úp, may mắn 5 người trên thuyền thoát chết, nhưng một học sinh 12 phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi . Chiếc thuyến nói trên cũng bị nước cuốn đi mất, đến nay chưa tìm được. Chiếc thuyền này là chiếc duy nhất đủ điều kiện để đưa người dân qua sông lúc ấy.