Bị hai người phụ nữ truy đuổi, nhóm cướp giật điện thoại quăng xe máy tháo chạy

Ngày 19.8, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) tạm giữ Nguyễn Thanh Trường (19 tuổi) và Trần Văn Lai (16 tuổi, cùng ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra về hành vi “ cướp giật tài sản ”. Đây là 2 nghi phạm cướp giật đã phải quăng lại xe máy, tháo chạy khi bị 2 người phụ nữ truy đuổi vào hẻm cụt.

Theo đó, ngày 18.8, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Bình Tân phát hiện hai người nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, Trường và Lai khai nhận khoảng 18 giờ ngày 12.8, do không có tiền tiêu xài, Trường, Lai cùng 1 người tên Bé Đá (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đi "tìm mối" để cướp giật . Cả 3 đi trên 2 xe máy BS 59H1 - 402.34 và 52N9 - 0344 rảo quanh các tuyến đường tìm kiếm "con mồi".

Khi đến đường Bình Thành (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), nhóm nghi phạm phát hiện chị Võ Thanh Th. (43 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) chạy xe máy chở theo chị Lê Anh Th. (17 tuổi, quê Bình Định) nên áp sát. Lúc này, Lai ngồi sau xe của Trường nhanh tay giật chiếc điện thoại iPhone 6 của chị Anh Th. rồi cả 3 tăng ga bỏ chạy.

Hai người phụ nữ phóng xe máy truy đuổi. Nhóm cướp giật hoảng loạn chạy vào hẻm cụt, phải bỏ lại xe máy, chạy bộ thoát thân. Lai cũng ném bỏ điện thoại di động của chị Anh Th. lại hiện trường. Chị Anh Th. sau khi lấy lại được tài sản thì không đến công an để trình báo sự việc.

2 người phụ nữ truy đuổi nhóm cướp giật sau đó đã được Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân mời đến Công an P.Bình Hưng Hòa B trình báo sự việc. Lời khai của chị Anh Th. và chị Võ Thanh Th. phù hợp với lời khai của Nguyễn Thanh Trường và Trần Văn Lai. Hiện công an đang truy xét đối tượng Bé Đá để làm rõ vụ việc.