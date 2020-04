Bi hài ‘siêu trộm’ sa lưới vì bán xe gian cho bạn, bị tố giác

Điển hình như rạng sáng 21.3, Hà đi bộ ngang dãy nhà trọ ở số 4 Đoàn Trần Nghiệp (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu), trộm Honda SH BS 43K1 – 408.80 trị giá hơn 62 triệu đồng của anh V.N.L (33 tuổi, ngụ xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Anh Thành hứa đưa tiền sau, nhưng phát hiện xe gian nên anh này giao nộp xe cho Công an Q.Liên Chiểu và tố giác nơi Hà ở.

Ngày 23.4, Công an Q.Liên Chiểu ập vào nhà trọ của Hà nhưng Hà đã bỏ trốn, chỉ thu giữ được 2 xe máy Hà trộm trước đó là Honda SH và mô tô Suzuki GSX R150.

Tiếp tục truy xét, đến ngày 25.4, Công an Q.Liên Chiểu bắt được Hà. Theo Công an Q.Liên Chiểu, hiện vụ án còn đang xem xét vai trò người mẹ nuôi của Hà. Nhiều hình ảnh camera thể hiện, sau khi trộm xe , “siêu trộm” này gọi điện cho mẹ nuôi đến phụ đẩy xe về do một số xe máy có khóa từ, không thể khởi động.