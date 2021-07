Bị nhắc nhở vì ra đường không cần thiết, ma men vác gậy đánh công an

Ngày 24.7, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự ông Đỗ Sanh (48 tuổi, trú xã Hòa Phú) do có dùng gậy tre đánh công an tuần tra. Được biết, Sanh có nhiều án tiền sự cố ý gây thương tích , vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây rối trật tự công cộng.