Bị phạt 1 triệu đồng vì mặc trang phục công an chụp ảnh đăng Facebook 'câu like'

Chiều 29.4, thông tin từ Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 1 triệu đồng đối với anh L.H.Q. (30 tuổi, ngụ xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) vì vi phạm quy định tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân theo khoản 1 điều 19 Nghị định 167/2013.

Theo điều khoản nói trên, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân bị phạt tiền từ 500.000 -1.500.000 đồng.

Trước đó, trên tài khoản Facebook cá nhân, anh Q. đăng tải hình ảnh anh này mặc trang phục, cấp hiệu Công an nhân dân và câu đề dẫn: “Trước mần (làm - phóng viên) công an mật nhưng bỏ nghề để bán trà sữa rồi”.

Anh Q. đăng tải hình ảnh mình mặc trang phục công an lên tài khoản Facebook cá nhân ẢNH C.AN

Ngày 25.4, Công an huyện Nam Đàn phát hiện, xác định anh Q. là lao động tự do, không phải cán bộ công an nên đã mời lên trụ sở công an huyện để làm rõ.