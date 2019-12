Bị phạt 10 triệu vì chia sẻ thông tin 'chém không ghê tay' sai sự thật trên facebook

Ngày 9.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thị xã Bỉm Sơn vừa quyết định phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Lê Văn Thảo (25 tuổi, ngụ tại xã Hà Phú, huyện Hà Trung, Thanh Hóa), do có hành vi truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc , ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 12.11, anh Thảo sử dụng facebook cá nhân là “Thảo Ke”, đăng tải clip dài 35 giây với tựa đề “Bỉm Sơn kinh quá, chém không ghê tay, manh động thực sự”.

Nội dung clip quay cảnh một nhóm thanh niên cầm dao kiếm và nhiều hung khí khác đuổi chém rất dã man một người dân, khiến nạn nhân gục ngay trên đường. Sau khi chia sẻ, clip đã có hàng ngàn người vào bình luận , chia sẻ.

Nhiều người bình luận, hỏi Thảo là vụ việc xảy ra ở đâu, thì đều được Thảo trả lời là xảy ra ở thị xã Bỉm Sơn. Do cảnh quay trong clip rất dã man, nên nhiều người bày tỏ ý kiến cá nhân rằng, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn rất bất an.

Khi biết được thông tin trên, Công an thị xã Bỉm Sơn đã xác minh, thì hoàn toàn không có vụ án nào xảy ra như trong clip đăng tải. Công an thị xã Bỉm Sơn đã triệu tập Lê Văn Thảo để làm rõ.

Tại cơ quan công an, anh Thảo nhận mình là người chia sẻ clip, nhưng không biết vụ việc xảy ra ở đâu, lúc nào. Trước hành vi trên, Công an thị xã Bỉm Sơn đã quyết định phạt hành chính 10 triệu đồng đối với anh Thảo, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật.