Bị phạt 16 triệu vì đăng tin 'thượng úy ép nữ tù nhân quan hệ tình dục' sai sự thật

Thông tin từ Sở TT-TT Nghệ An chiều 30.7 cho biết, thanh tra của Sở vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.M.Q (34 tuổi, ngụ TP.Vinh) 16 triệu đồng về hành vi đưa thông tin sai sự thật , xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân và hành vi vi phạm quy định về trang thông tin điện tử.

Trước đó, ngày 7.7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an Nghệ An) phát hiện trên trang thông tin điện tử có tên miền novelnavi.net đăng tải bài viết “Thượng úy lạm dụng chức quyền ép nữ tù nhân quan hệ tình dục ngày 5 lần rồi mới cho gặp người nhà”.