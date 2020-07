Bị truy đuổi, tên trộm xe máy dùng dao tấn công CSGT để tẩu thoát

Ngày 15.7, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ nghi phạm trộm xe máy Nguyễn Minh Lâm (25 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, dùng dao tấn công CSGT , công an phường.

Nguyễn Minh Lâm bị bắt giữ Ảnh: Công an cung cấp

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 15.7, Công an P.Linh Trung (Q.Thủ Đức) đang tuần tra trên đường Kha Vạn Cân thì nghe tiếng truy hô của người dân về việc bị mất trộm xe máy . Tổ công tác phát hiện nghi can trộm xe máy bỏ chạy ra hướng cầu vượt Linh Xuân về Bình Dương, nên tiến hành truy đuổi.

Cùng lúc này, hai CSGT thuộc Đội CSGT Bình Triệu (Công an TP.HCM) tuần tra gần đó cũng dùng mô tô chuyên dụng đuổi theo tên trộm. Phát hiện có CSGT, công an truy bắt, tên trộm đã tăng ga bỏ chạy. Khi bị CSGT, công an phường áp sát thì tên trộm đã dùng dao tấn công quyết liệt nhằm tẩu thoát . CSGT và Công an P.Linh Trung đã ép ngã xe, vây bắt được tên trộm xe máy cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, tên trộm xe máy được xác định là Nguyễn Minh Lâm. Kiểm tra trên người Lâm, công an thu giữ 1 dao tự chế, 4 đoản (dụng cụ dùng phá khóa xe máy) và 1 ná thun bắn bi sắt. CSGT, Công an P.Linh Trung đã bàn giao Nguyễn Minh Lâm cho Công an Q.Thủ Đức tiếp tục điều tra làm rõ.