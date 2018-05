Bị truy nã, giả gái trộm cắp tài sản người say

Ngày 4.5, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Lỗ Trần Huy Hoàng (26 tuổi, ngụ Q.8) và Trần Ngọc Tuấn (37 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Theo công an, thời gian gần đây, trên QL13 đoạn qua Q.Thủ Đức xảy ra một số vụ trộm cắp nhằm vào người say rượu ngủ bên đường nên Công an Q.Thủ Đức lên kế hoạch triệt phá.