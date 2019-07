Bị xe tải cuốn người và xe máy vào gầm, một phụ nữ tử vong tại chỗ

Sáng 7.7, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (P.An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương). Chiếc xe tải cuốn người và xe máy vào gầm làm nạn nhân tử vong tại chỗ

Khi xe tải chạy đến ngã tư giao nhau giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn và ĐT 743 thuộc P.An Phú (TX.Thuận An) thì bất ngờ tông vào người phụ nữ đi xe máy BS 61D1 - 790.04 đi trên đường ĐT743.

Cú va chạm bất ngờ khiến người phụ nữ và chiếc xe máy bị xe tải cuốn vào gầm. Người phụ nữ bị xe tải cán qua, tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm đông xe cộ qua lại khiến giao thông ở khu vực này ùn tắc kéo dài. Lực lượng CSGT Công an TX.Thuận An và Công an P.An Phú đã cử lực lượng đến hiện trường điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn chết người