Vụ việc đang được điều tra, làm rõ Ngày 16.10, Luật sư (LS) Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, thuộc Hội Bảo vệ trẻ em TP.HCM) đã có buổi làm việc với Cơ quan CSĐT Công an H.Củ Chi (TP.HCM) sau khi bà Nữ tiếp nhận hồ sơ vụ việc. Theo LS Nữ, Công an Củ Chi cũng đã mời gia đình bé L. và người bị tố cáo là T. lên làm việc. Công an H.Củ Chi cũng cho biết vào ngày 16.9 đơn vị này có tiếp nhận thông tin báo cáo từ Công an xã Trung An về nội dung bà Đỗ Thị H. tố cáo Nguyễn Văn T.. Trong quá trình điều tra, T. khai nhận có hành vi giao cấu với cháu L.. Tuy nhiên, để đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hiện Công an Củ Chi đang trưng cầu giám định, tiếp tục làm rõ, để có căn cứ khởi tố vụ án, điều tra theo luật định.