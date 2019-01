Biến đổi khí hậu sẽ 'kéo tụt' GDP

Trong khuôn khổ diễn đàn, tại hội thảo chuyên đề “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và củng cố an ninh năng lượng đảm bảo phát triển bền vững”, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình, cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và các chuyên gia khi tham dự hội thảo chuyên đề đều cho rằng, ngoài mũi nhọn đột phá, VN cần nhanh chóng ứng phó với BĐKH, chống ô nhiễm môi trường nếu không muốn tăng trưởng tụt hậu.

VN là 1 trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của BĐKH do có bờ biển dài và nhiều lưu vực sông rộng lớn, do đó, theo ông Bình, những tác động tiêu cực ngày một lớn, khó lường ở nhiều lĩnh vực và địa phương sẽ làm gia tăng mức độ cạn kiệt tài nguyên và suy thoái môi trường.

Đây là một trong những nguy cơ làm chậm quá trình phát triển KT-XH, làm mất đi nhiều thành quả đã đạt được. Bên cạnh những tác động tiêu cực trực tiếp, theo ông Bình, BĐKH đe dọa đến an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp, nó cũng gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến an ninh năng lượng.

“BĐKH tại VN sẽ làm gia tăng hơn nữa mức độ phụ thuộc năng lượng. Sự mất ổn định của những nguồn cung năng lượng, nhất là nguồn cung năng lượng sơ cấp do ảnh hưởng của BĐKH sẽ tác động lớn đến việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia... Vì vậy, việc nghiên cứu, đánh giá mối tác động kép này để chủ động phòng chống BĐKH và đưa ra các giải pháp củng cố an ninh năng lượng quốc gia đảm bảo phát triển bền vững là việc làm hết sức cần thiết”, ông Bình nói.

ẢNH: T.N Mưa lũ gây nhiều thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước

Theo Giám đốc WB tại VN Ousmane Dione, chất lượng tăng trưởng không thể tách khỏi môi trường. VN thực sự cần hướng tới tính bền vững nhiều hơn bởi WB dự báo BĐKH có thể gây ảnh hưởng 1,5% GDP của VN từ nay đến 2050. Nó sẽ tác động tiêu cực đến thành tựu vĩ mô, cải cách thể chế, đảm bảo mục tiêu bền vững môi trường.

Trong khi đó, ông John Kerry, cựu Ngoại trưởng Mỹ, cũng khẳng định rằng thách thức BĐKH là vấn đề rất lớn trên thế giới, không riêng đối với VN. Với tốc độ tăng trưởng năng lượng khá cao hiện nay, VN cần quan tâm, thực thi những giải pháp hữu hiệu để chủ động ứng phó. Về vấn đề ô nhiễm môi trường, cựu Ngoại trưởng Mỹ báo động tình trạng ô nhiễm ở VN từ năm 2008 đến nay tăng rất nhiều lần.

Đặc biệt, mức độ ô nhiễm ở Hà Nội còn cao hơn cả Bắc Kinh (Trung Quốc) và New Delhi (Ấn Độ), chủ yếu từ xăng dầu. “Đó là nguyên nhân dẫn tới sự bùng nổ về các loại bệnh liên quan đến hệ hô hấp. Gây tỷ lệ tử vong rất cao ở VN”, ông John Kerry lo ngại.

“Tôi có nói chuyện với ông Nguyễn Văn Bình, chúng tôi đều thấy rằng phải làm gì đó và khuyến nghị cho Quốc hội, Chính phủ biết về việc cần phải khắc phục ô nhiễm môi trường; giảm sự phụ thuộc năng lượng vào than và tăng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch như điện mặt trời. Đó là giải pháp để VN tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững”, ông John Kerry gửi thông điệp.