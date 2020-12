Biên Hòa: 'Hung thần' xe ben phóng nhanh vượt ẩu trong khu dân cư

Nỗi khiếp sợ mang tên xe ben

Tại tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa (P.Tân Vạn, Tân Hạnh, Bửu Hòa), đường Nguyễn Ái Quốc (P.Hóa An), đường Huỳnh Văn Nghệ (P.Bửu Long) có nhiều xe ben chở đá nối đuôi nhau chạy ầm ầm làm rung chuyển cả lòng đất, đi tới đâu kèn hơi bấm inh ỏi đinh tai nhức óc.

Bà N.T.N (60 tuổi, ngụ ấp Cầu Hang, P.Hóa An, TP.Biên Hòa) cho biết hằng ngày bà phải băng qua ngã tư trạm thu phí QL1K (P.Hóa An) để đi chợ. Mỗi lần qua đường rất khó khăn vì xe tải lưu thông qua khu vực này chạy liên tục không ngừng nghỉ. “Nhiều lúc tôi chẳng có cách nào qua đường được đành phải đứng đợi cả 10 phút. Chẳng hiểu sao ở đây lượng xe cộ lại đông thế, mà đâu phải riêng xe tải nặng, các xe khác cũng vậy cứ thi nhau chạy loạn xạ mà chẳng có anh công an nào xuống chấn chỉnh cho người dân được nhờ”, bà N. than thở.

Trạm cân thể hiện xe quá tải khi ra khỏi mỏ đá

Bà N.T.L (64 tuổi, ngụ P.Bửu Hòa) phản ánh: “Tôi sinh sống ở đây đã hơn 40 năm, thường xuyên đi làm, đi chợ quanh khu vực ngã tư Chợ Đồn này. Trước đây mọi sinh hoạt của người dân quanh đây vẫn bình thường, xe cộ qua lại không nhiều. Chẳng hiểu sao, thời gian gần đây, lượng xe tải, xe container đổ về đây nhiều đến vậy, nối đuôi nhau chạy thành đoàn, ngay ngã tư này là nơi giao nhau với đường sắt, mỗi khi có tàu lửa chạy qua là kẹt xe hàng tiếng đồng hồ. Đã xảy ra nhiều vụ TNGT chết người ở khu vực này rồi”. Bà L. đề nghị lực lượng chức năng phải tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông và có bảng cấm xe vào giờ cao điểm, trả lại cuộc sống yên bình cho người dân trong khu vực.

Có dấu hiệu vi phạm tải trọng

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, những đoàn xe tải chở đá chủ yếu xuất phát từ 2 mỏ đá Tân Đông Hiệp và Núi Nhỏ (TX.Dĩ An, Bình Dương). Các xe ben chở đá này sau khi múc đầy thùng, qua trạm cân của mỏ đều chạy ra hướng QL1K rồi chia đi các ngã đường khác nhau. Những đoàn xe chạy về hướng nội ô TP.Biên Hòa chủ yếu là đổ hàng xuống các bến thủy nội địa dọc 2 bên sông Đồng Nai (đoạn từ vòng xoay cầu Hóa An đến cầu Ông Tiếp).

Xe ben chở đá trên đường Bùi Hữu Nghĩa đoạn qua P.Hóa An (TP.Biên Hòa, Đồng Nai)

Theo chân một đoàn xe ben vào hầm đá Tân Đông Hiệp, sau 20 phút quan sát tại đây, chúng tôi ghi nhận có gần 10 lượt xe ra vào chở đá các loại. Trước khi ra khỏi hầm đá, tài xế dừng lại xuống xe đi về phía trạm cân, đứng chờ nhận phiếu xuất sau đó rời đi. Thời gian diễn ra như vậy khoảng 2 phút mỗi xe. Trong lúc những xe này lên bàn cân điện tử, chúng tôi ghi nhận bảng điện tử báo hiệu nhiều chỉ số trọng lượng khác nhau. Đối với dòng xe ben 3 chân thì bảng điện tử báo ừ 31 - 32 tấn/xe. còn dòng xe ben 4 chân thì từ 41 - 42 tấn/xe.