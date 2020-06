Biên Hòa: Phượng bật gốc, ngã đổ trong giờ ra chơi, 3 học sinh xây xát

Cây phượng ngã đổ đã va quẹt trúng 3 em học sinh lớp 8, làm 3 em bị xây xát nhẹ. Còn bộ bàn ghế đá nằm ngay bên dưới cây phượng bị bể nát.

“Trong thời gian chờ đơn vị cây xanh xuống xử lý thì cây phượng bật gố c, ngã đổ. Thời điểm đó trời đang mưa, tôi cũng có phát loa thông báo yêu cầu học sinh hạn chế ra sân. Khi cây phượng bị bật gốc, ngã đổ có 3 em học sinh đi ngang qua, may mắn là các em bị va quẹt và chỉ bị xây xát nhẹ. Phát hiện sự việc, nhà trường đã đưa ngay các em xuống phòng y tế chăm sóc, đồng thời trấn an tâm lý và gọi điện thông báo cho phụ huynh”, bà Sang cho hay.