Bình Định: Xử phạt 2 quán karaoke hoạt động bất chấp quy định phòng dịch Covid-19

Cơ sở karaoke 2 lần vi phạm quy định tạm dừng hoạt động

Ngày 21.8, Công an H.Tuy Phước (Bình Định) củng cố hồ sơ, tham mưu UBND huyện này xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh karaoke Âu Lạc Việt 2 (TT.Diêu Trì, H.Tuy Phước). Tối 20.8, Công an H.Tuy Phước đã kiểm tra, bắt quả tang cơ sở kinh doanh này đang lén lút hoạt động, bất chấp quy định tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke để phòng, chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh Bình Định. Trước đó, tối 18.8, cơ sở kinh doanh karaoke Âu Lạc Việt 2 cũng bị Công an H.Tuy Phước bắt quả tang.