Bình Dương: 4 kẻ lạ mặt chặn đường nạn nhân 'rủ đánh nhau' rồi cướp tài sản

Theo trình báo của nạn nhân, địa điểm xảy ra vụ cướp nằm trên đường ĐT 741 đoạn qua khu phố 1 (P.Tân Định, TX.Bến Cát). Vào thời điểm trên, Trang đang chở bạn gái trên xe máy thì có 4 thanh niên lạ mặt chặn đường... rủ đánh nhau.

Lúc này, anh Trang bị 4 kẻ lạ mặt đánh và đạp ngã xuống đường rồi cướp xe máy tẩu thoát. Sau đó, anh Trang đến công an để trình báo về vụ cướp

Qua điều tra, truy xét, Công an TX.Bến Cát phối hợp với Công an H.Cái Nước (Cà Mau) đã bắt giữ Đặng Minh Tới. Khám xét nơi ở của Tới tại Cà Mau, công an thu giữ thêm 3 chiếc xe máy, trong đó có chiếc xe máy bị cướp ở Bình Dương.