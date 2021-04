Bình Dương: Bắt đường dây mua bán ma túy, thu giữ hơn 1,3 kg ketamine và thuốc lắc

Ngày 28.4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự 4 nghi can để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời khen thưởng cho lực lượng phá án.

Qua trinh sát, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương xác lập chuyên án, lên kế hoạch triệt phá đường dây mua bán ma túy ở TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) và bắt giữ 4 nghi can: Phan Thị Thuỷ Tiên (35 tuổi), Phan Thị Thu Thuỷ (58 tuổi, mẹ của Tiên), Nguyễn Thái Thanh Du (21 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Dầu Một) và Nguyễn Văn Hưng (20 tuổi, ngụ Kiên Giang).

Công an thu số lượng lớn ma túy

Trước đó, ngày 23.4, Công an tỉnh Bình Dương huy động lực lượng, bất ngờ ập vào nơi ở của các nghi can tại P.Phú Thọ và P.Phú Hoà (TP.Thủ Dầu Một), thu giữ hơn 1,3 kg ketamine, 748 viên thuốc lắc cùng nhiều vật chứng liên quan đến hoạt động mua bán ma túy của các nghi can.