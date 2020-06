Bình Dương: Bắt nhóm nghi can mua bán ma túy, thu giữ nhiều súng điện, mã tấu

Cùng bị bắt với Phong còn có 17 nghi can khác, tất cả đều bị công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán ma túy

Theo Công an TX.Bến Cát, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm , lực lượng công an đã lập chuyên án, điều tra, truy xét, bắt giữ Phong cùng nhiều nghi can khác trên địa bàn.