Bình Dương chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP.Dĩ An, phát triển thương mại dịch vụ

Ngày 22.9, ông Phạm Văn Bảy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Dĩ An cho biết việc thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP.Dĩ An đang được triển khai mạnh mẽ, trong đó tập trung thực hiện các khâu đột phá chiến lược, chú trọng phát huy nội lực, thu hút tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội.

Theo ông Bảy, điểm mới của nghị quyết đại hội TP.Dĩ An nhiệm kỳ 2020-2025 so với nhiệm kỳ trước (2015-2020) là việc định hướng phát triển kinh tế xã hội. Đối với nhiệm kỳ trước, TP.Dĩ An có cơ cấu kinh tế là: công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp, thì đến nhiệm kỳ này cơ cấu nền kinh tế đã được chuyển dịch theo hướng phát triển mạnh thương mại, dịch vụ.

Logistics phát triển mạnh

TP.Dĩ An là một trong 3 thành phố lớn của Bình Dương, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp với TP.HCM, TP.Biên Hòa (Đồng Nai). TP.Dĩ An hiện có 7 khu, cụm công nghiệp đang hoạt động, trong đó có những KCN đầu tiên của Bình Dương như KCN Sóng Thần, KCN Bình Đường…

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, giá trị thương mại dịch vụ của TP.Dĩ An tăng bình quân 40,12%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 10,48% và giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 23,43 tỉ đồng/năm.

Dịch vụ logistics phát triển mạnh ở Dĩ An Theo đó, cơ cấu kinh tế của Dĩ An chuyển địch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ so với ngành công nghiệp và nông nghiệp. Tính đến năm 2020, cơ cấu kinh tế của Dĩ An có tỷ trọng là: Thương mại, dịch vụ 55,12% - Công nghiệp 44,87% - Nông nghiệp 0,01%.

Về phát triển thương mại, dịch vụ ở TP.Dĩ An có các trung tâm logistics quy mô lớn với mức độ chuyên môn hóa cao, cung cấp dịch vụ trọn gói, đa dạng như: ICD Sóng Thần, Cảng Bình Dương, TBS Tân Vạn… và 40 doanh nghiệp logistics vừa và nhỏ đã đóng góp nguồn thu cho ngân sách rất lớn. Bên cạnh đó,

Tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của TP.Dĩ An được đánh giá là rất nhỏ chỉ với khoảng 100 hộ dân chủ yếu là trồng hoa lan, cây kiểng và nuôi chim, gà kiểng, chiếm tỉ trọng 0,01 trong cơ cấu kinh tế.

Sóng Thần 1 là một trong những KCN đầu tiên ở Bình Dương

Năm 2021 đạt các tiêu chí đô thị loại 2

Theo ông Phạm Văn Bảy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, TP.Dĩ An có 50 dự án nhà ở, chung cư cao tầng được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư nâng tổng số 119 dự án nhà ở, chung cư cao tầng toàn của thành phố.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố được đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp mở rộng đã làm thay đổi rõ nét đô thị của Dĩ An, như đường: Lê Hồng Phong, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Trãi, Bùi Thị Xuân…

Nhiều dự án nhà cao tầng ở TP.Dĩ An Ông Bảy cho biết chậm nhất đến cuối năm 2021 Dĩ An sẽ đạt và được công nhận là đô thị loại 2 và đến cuối năm 2025 sẽ đạt các tiêu chí của đô thị loại 1.

Trong 5 năm tới, nghị quyết đại hội Đảng bộ TP.Dĩ An cũng đã xác định phải tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; quy hoạch và đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng thông minh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân… để hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà nghị quyết đã đề ra.