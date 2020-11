Bình Dương: Công an điều tra vụ tai nạn kinh hoàng, xe container tông hàng loạt ô tô, xe máy

Ngày 4.11, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn xảy ra trên đường giao nhau giữa Quốc lộ 1K và đường Mỹ Phước Tân Vạn, thuộc địa bàn P.Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An).