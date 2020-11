Bình Dương: Phát hiện xưởng sản xuất hóa mỹ phẩm hàng giả, hàng nhái

Ngày 4.11, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP.Thuận An triệt phá cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái các thương hiệu hóa mỹ phẩm quy mô lớn trong khu dân cư.

Kho hàng giả , hàng nhái các thương hiệu hóa mỹ phẩm ở khu phố Bình Thuận 2 (P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương) do ông Nguyễn Văn Tư (32 tuổi, ngụ Thanh Hóa) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra khu nhà xưởng, công an bắt quả tang nhiều công nhân đang sang chiết, pha chế nhiều loại hóa mỹ phẩm như: nước rửa tay, nước tẩy rửa quần áo, sữa tắm…

Công an lập biên bản vụ việc Ảnh: C.T.V.

Công an thu giữ hơn 5.000 sản phẩm các loại, được xác định là hàng giả do cơ sở tự in, dán nhãn các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường.

Làm việc với cơ quan chức năng, nhiều công nhân khai nhận hóa chất được ông chủ mua ở ngoài về, đổ chung vào một bồn lớn rồi pha chế, chiết ra từng chai nhỏ, đóng gói và bán ra thị trường.

Công an đã tạm giữ toàn bộ số thành phẩm hàng giả, nguyên vật liệu, tem nhãn để điều tra làm rõ.