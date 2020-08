Bình Dương: Tai nạn chết người giữa ngã 5, quốc lộ 13 ùn tắc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 40 ngày 4.8, chiếc xe ben BS 61C - 330.64 do tài xế Lê Minh Nghĩa (44 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển, đi trên đường Phạm Ngọc Thạch, hướng từ Bình Dương ra cầu Phú Cường.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Khi xe ben đi đến ngã 5, trên phần đường QL13 thì bất ngờ va chạm với xe máy BS 61D1 - 044.68 do chị Đỗ Thị Mỹ Kim (36 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển.

Do vào giờ cao điểm và nhiều loại xe tải lớn rẽ ngang để chuyển hướng khiến QL13 bị ùn tắc gần 1 giờ. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP.Thủ Dầu Một đã cử lực lượng đến hiện trường, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn.