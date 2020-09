Bình Dương thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội

Tham dự đại hội có ông Trần Văn Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng T.Ư, lãnh đạo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ và trên 400 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động của Bình Dương.

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết trong 5 năm qua từ thực hiện phong trào thi đua yêu nước và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh (2015-2020) kinh tế, xã hội của Bình Dương phát triển mạnh mẽ. Trong nhiều năm liền Bình Dương luôn là tỉnh xuất siêu, đứng trong top 5 tỉnh, thành xuất sắc của cả nước.

Ông Trần Văn Nam và ông Trần Thanh Liêm tặng hoa cho các Mẹ VNAH dự Đại hội

Thi đua phát triển kinh tế

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã được phát động và triển khai có hiệu quả ở các cấp, các ngành trong tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu là các phong trào thi đua: “Lao động hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập thành công”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”,

Qua phòng trào thi đua, công nghệ, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong tỉnh được nâng lên, tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh và giá trị cao. Cơ cấu sản xuất hàng hóa chuyển dịch tích cực theo hướng tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu, hàng tiêu dùng và hàng đạt chất lượng cao.

Trao cờ thi đua của Chính phủ cho nhân dân, cán bộ P.Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một)

Thi đua phát triển văn hóa, xã hội

Theo ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, trong thời gian qua, Bình Dương đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt cho công tác giảng dạy. Các phong trào thi đua được ngành Giáo dục - Đào tạo duy trì và tổ chức triển khai hiệu quả.

Ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân”, “Thực hiện 12 điều y đức”, thi đua “Hướng về y tế cơ sở, cán bộ y tế làm theo lời dạy của Bác”, “Thầy thuốc như mẹ hiền”... Công tác chăm sóc sức khỏe, khám và chữa bệnh của các cơ sở y tế cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, xây dựng “Quỹ vì người nghèo” được sự hưởng ứng mạnh mẽ của toàn xã hội. Các chương trình mục tiêu quốc gia và của tỉnh về giải quyết việc làm, giảm nghèo và các vấn đề xã hội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đặc biệt, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước.

Thi đua trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh

Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh của Bình Dương được tăng cường, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố thế trận quốc phòng, tạo môi trường an toàn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trần Thanh Liêm khẳng định phong trào “Thi đua quyết thắng” tiếp tục được lực lượng vũ trang của tỉnh triển khai, phát động, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh được đẩy mạnh, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đúng luật, công bằng, dân chủ, đạt chỉ tiêu. Công tác huấn luyện chiến đấu được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Bình Dương Trao cờ thi đua cho các tập thể Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tiếp tục được triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả nổi bật. Lực lượng công an đã tổ chức các đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cướp, sử dụng vũ khí... triệt phá nhiều chuyên án, xóa bỏ các băng, nhóm tội phạm nghiêm trọng.

Nhân dịp này, Chính phủ và UBND tỉnh Bình Dương đã tặng cờ thi đua cho 13 tập thể. UBND tỉnh Bình Dương tặng bằng khen cho 387 cá nhân có thành tích xuất sắc.