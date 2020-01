Bình Dương: Tung tin 'máy bay rơi' để câu like bán hàng online, bị phạt 12 triệu

Theo Công an tỉnh Bình Dương , ngày 20.11.2019, chị Yến (đang tạm trú ở P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, Bình Dương) sử dụng dụng tài khoản facebook có tên “Nguyễn Ngọc Nhã” đăng hình ảnh 1 máy bay bị rơi, cháy nổ, kèm nội dung “Sáng nay có 1 chiếc máy bay bị nổ rớt tại Mỹ Phước...”.

Sau khi chị Yến đăng tải thông tin thất thiệt trên, đã có hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận, like (lượt thích trên Facebook)… bày tỏ sự hoang mang, lo lắng.

Thấy nhiều người chia sẻ, chị Yến đã gỡ bỏ hình ảnh và nội dung nói trên.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc xác minh, xác định chị Yến là chủ tài khoản facebook đã đăng tải hình ảnh và nội dung sai sự thật. Khai nhận với công an, chị Yến thừa nhận đăng với mục đích câu like gây sự chú ý của mọi người vào trang cá nhân nhằm mục đích bán hàng online