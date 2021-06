Bình Phước: Bắt bị can trốn truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình làm ăn sinh sống ở địa bàn H.Bến Cát (nay là TX.Bến Cát), năm 2013, Mã Thị Lý vay mượn tiền của nhiều người với số tiền hàng trăm triệu đồng, sau đó do không có khả năng chi trả nên đã bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an H.Bến Cát đã xác định hành vi của Lý và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mã Thị Lý. Tuy nhiên, do Lý đã bỏ trốn khỏi địa bàn nên ngày 23.5.2013, Công an H.Bến Cát ra quyết định truy nã đối với Mã Thị Lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình trốn sự truy bắt của lực lượng công an, Lý đã lẩn trốn ở nhiều nơi, nhiều địa phương ở các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ.

Tối 9.6, phát hiện Lý đang lẩn trốn trên địa bàn thôn Tân Phước, xã Bù Nho, H.Phú Riềng, trinh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp công an xã Bù Nho vây bắt thành công bị can bị truy nã hơn 8 năm này.