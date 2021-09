Bình Phước: Bất ngờ khi khám xét trong vụ nhân viên tiệm vàng trộm 2.380 chiếc nhẫn

Sáng 17.9, Công an TP.Đồng Xoài ( Bình Phước ) cho biết đã thực hiện khám xét căn nhà thuê để ở của Lương Thị Nhung (28 tuổi, ngụ P.Tân Thiện, TP.Đồng Xoài), trong vụ nữ nhân viên tiệm vàng lấy trộm 2.380 nhẫn vàng như tin Thanh Niên đã đưa.

Nữ nhân viên tiệm vàng trộm 2.380 chiếc nhẫn sau hơn 1 năm làm việc

Sau khi lấy lời khai ban đầu của nghi can, tối 16.9, Công an TP.Đồng Xoài phối hợp Công an P.Tân Xuân tiến hành khám xét căn nhà thuê của Lương Thị Nhung và gia đình đang ở tại P.Tân Xuân (TP.Đồng Xoài).