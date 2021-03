Bình Phước: Bắt nóng 2 tên trộm cắp xe máy chuyên nghiệp

Chiều 16.3, Công an H.Phú Riềng phối hợp trinh sát Công an tỉnh Bình Phước và Đội phòng chống tội phạm TP.Đồng Xoài, bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thông (35 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Nguyễn Văn Phú (32 tuổi, ngụ H.Phú Riềng) để điều tra, làm rõ vụ trộm cắp xe máy xảy ra vào chiều cùng ngày.

Chiếc xe máy tang vật trong vụ trộm cắp xe máy ẢNH: H.G

Trước đó, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, chị Nguyễn Tùng Lâm (42 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) dựng xe máy SH mode biển số 93P1 – 838.56 trước sân nhà thì bất ngờ bị 2 kẻ trộm lẻn vào trộm xe, bỏ chạy về hướng H.Phú Riềng.

Nhận được tin báo, trinh sát công an tỉnh Bình Phước phối hợp Đội phòng chống tội phạm TP.Đồng Xoài, Công an H.Phú Riềng và Công an xã Bù Nho tổ chức truy đuổi và chốt chặn.

Khi đến một phòng trọ thuộc thôn Tân Lực, xã Bù Nho, lực lượng chức năng phát hiện 2 nghi phạm cùng tang vật dựng xe trong phòng trọ. Thấy lực lượng công an, cả 2 định bỏ chạy, nhưng đã bị các lực lượng phối hợp truy đuổi, bắt giữ ngay sau đó.

Nguyễn Văn Thông (bên phải) tại cơ quan công an ẢNH: H.G

Sau khi trộm xe đưa về phòng trọ, cả 2 tháo biển số xe giấu trong phòng.

Tại cơ quan công an, Thông và Phú đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thông và Phú là 2 kẻ trộm cắp chuyên nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự.