Bình Phước: Camera ghi lại 13.218 lượt vi phạm giao thông

Ngày 29.12, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, hệ thống camera giao thông, an ninh từ khi lắp đặt (15.4) và vận hành đến nay đã phát huy hiệu quả tích cực trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Theo đó, hệ thống camera giao thông, an ninh đã được Công an tỉnh Bình Phước triển khai đầu tư 3 giai đoạn với 59 điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 39 điểm lắp đặt camera giám sát an ninh cấp độ cao tại các khu vực trọng yếu, trung tâm và cửa ngõ ra vào tỉnh; 11 điểm lắp đặt camera giám sát tốc độ trên các tuyến đường quốc lộ 13, quốc lộ 14 và ĐT.741; 9 điểm lắp đặt camera xử lý vi phạm TTATGT tại các nút giao.

Qua triển khai từ ngày 15.4.2020 đến nay, hệ thống camera giao thông, an ninh đã phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo TTATGT. Cụ thể, tính đến ngày 29.12, thông qua hệ thống camera giao thông đã phát hiện, thẩm định xử lý 13.218 trường hợp vi phạm TTATGT; đã xử lý hoàn chỉnh 2.925 trường hợp, tước giấy phép lái xe 2.347 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước trên 10,8 tỉ đồng. Cùng với đó, gửi giấy mời hơn 12.400 trường hợp vi phạm.

Một tuyến đường ở Bình Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bên cạnh đó, hệ thống camera an ninh cũng đã giúp nhiều đơn vị tra cứu dữ liệu, cung cấp thông tin dữ liệu ghi lại các vụ tai nạn giao thông; theo dõi, truy vết các đối tượng liên quan đến các vụ ám ma túy, trộm cắp tài sản, cướp giật. Qua hệ thống camera an ninh giao thông đã hỗ trợ 2 đơn vị Công an tỉnh Đắk Nông và Công an H.Đồng Phú truy xét 2 vụ án nghiêm trọng, phát hiện 7 đối tượng gây án, góp phần sớm làm rõ vụ án…

Tuy nhiên, đối với xe mô tô vi phạm xử phạt qua hình ảnh còn gặp khó khăn trong công tác xác minh, gửi giấy mời để xử lý.

Theo đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, hiện trên địa bàn tỉnh có rất nhiều xe mô tô cũ, nhiều xe đã bán qua nhiều đời chủ nhưng không làm thủ tục sang tên, thậm chỉ có xe bán tới 10 chủ nhưng chỉ viết tay mua bán nên có những khó khăn trong xác minh, gửi giấy mời, xử lý.

“Tuy nhiên hiện nay công an xã chính quy trong tỉnh cũng đã bố trí đủ mỗi xã 5 đồng chí theo quy đinh của Bộ Công an nên việc công an xã trực tiếp đi mời và xác minh tại cơ sở thời gian tới chắc chắn sẽ tốt hơn”, đại tá Long thông tin thêm.