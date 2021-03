Bình Phước: Con trai phát hiện cha tử vong bất thường với nhiều vết thương vùng đầu

Liên quan đến vụ con trai phát hiện cha tử vong bất thường tại nhà riêng, ngày 10.3, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với Công an H.Đồng Phú (Bình Phước) tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Bùi Văn Đát (41 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, H.Đồng Phú).

Theo thông tin ban đầu, do ly thân với vợ nên ông Đát ở cùng con trai là B.X.K (16 tuổi, xã Tân Tiến, H.Đồng Phú).

Khoảng 21 ngày tối 8.3, sau khi đi nhậu về, Đát quậy phá và đánh đập con trai. Bị cha đánh và đuổi ra khỏi nhà, K. bỏ qua bên mẹ ruột ngủ.

Chiều 9.3, K. trở về nhà thì phát hiện cha ruột đang nằm trong nhà trong tình trạng bị thương nặng với nhiều vết thương ở vùng đầu. K. gọi người nhà đưa ông Đát đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Đát đã tử vong sau đó. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an H.Đồng Phú đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc con trai phát hiện cha tử vong bất thường tại nhà riêng.